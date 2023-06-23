Karabağlar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kurban satış ve kesim yerleri ile iş yerlerini denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların küpelerini ve sağlık durumlarını denetliyor.

Karabağlar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kurban satış ve kesim yerleri ile iş yerlerini denetliyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların küpelerini ve sağlık durumlarını denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, tatlı üretim ve şeker satışı yapılan işletmelerle fırınlarda da denetim yapıyor. Denetimlerde, iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen, fiyat etiketi, ürünlerin gramaj uygunluğu ve son kullanma tarihleriyle ilgili kontroller yapılıyor.

Karabağlar Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Peker ve Uzundere mahallelerinde hayvan satış ve kesim yerleri oluşturuldu. Kurban Bayramı yaklaşırken alanın düzeni, trafik giriş ve çıkışı üzerinde çalışmalar yapan zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alması için önlemlerini bayram günleri daha da sıkılaştıracak.

Karabağlar'da Uzundere ve Peker mahallelerinde kurban satış ve kesim yerleri dışında 7 noktada daha (Adnan Süvari, Salih Omurtak, Cennetoğlu,Salih Omurtak, Uzundere (2) ve Yunus Emre mahalleleri) kurban kesim yerleri oluşturuldu. Vatandaşlar kurban kesim noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.karabaglar.bel.tr adresinden öğrenebilecek.