Karabağlar Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Kurban Bayramı Öncesi Gıda Yardımı Yaptı

Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı. Gıda kolileri içinde çeşitli temel gıda maddeleri bulunuyor. Belediye ayrıca her ay binlerce kişiye maddi destek sağlıyor ve Sosyal Butik'te yardım yapıyor.

Karabağlar Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları bu Kurban Bayramı öncesi de unutmadı. Hazırlanan gıda koliler, görevli personel tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Belediye ekiplerinin dağıtımını yaptığı gıda kolilerinde çay, toz şeker, baldo pirinç, pilavlık bulgur, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, makarna, arpa şehriye, sıvı yağ, domates salçası, ev tarhanası, bayram şekeri, vakumlu zeytin, helva ve konserve bezelye bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi ayrıca, düzenli olarak her ay 2 bin 77 kişiye Sosyal Destek Kartı aracılığıyla maddi destek sağlıyor. Türk Kızılay'ı iş birliğiyle Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altında açılan Sosyal Butik'te ise alınan puana göre gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılmaya devam ediliyor.

BAŞKAN SELVİTOPU KUTLADI

Bayramların birlik ve beraberliğin yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak biz de bugünlerde, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ağırlık veriyoruz. Resmi kurumlarımızla görüşerek tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Karabağlar'da işin reklamına kaçmadan ve kimseyi incitmeden sosyal destek görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Umarım sağlıkla, huzurla nice bayramları birlikte kutlarız" diye konuştu.