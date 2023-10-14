Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri, ilçenin farklı noktalarında çalışmaya devam ediyor. Son olarak Kazım Karabekir Mahallesi'nde asfalt serimi gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmaları yerinde denetleyerek, yapılması gerekenlerle ilgili çeşitli talimatlar verdi. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü'nün de yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, işçilere kolaylıklar diledi ve bölgede oturan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar talep ve önerilerini iletirken, çalışmalar nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu da tüm çalışmaların halkın kendilerine emanet ettiği paralarla yapıldığını, bu nedenle her kuruşu doğru hizmetlerde değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Karabağlar'ın 3600 sokağı bulunduğunu ve 500 bin kişiyi barındırdığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu nedenle hizmetlerimizi herkese eşit şekilde ve nitelikli vermeye gayret ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızı da bu anlayışımız doğrultusunda yürütüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini dikkate alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklara giriyor ve tekniğine uygun serim gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, yağmurlu ve soğuk kış günleri başlayana kadar sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.