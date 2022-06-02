Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı - Haberler

"Bu yaz asfaltlamaya ağırlık vereceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, MHP İlçe Başkan Yardımcıları Şaban Çelik, Ali Çavuş, Uğur Durmaz ve Ali Işıldar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan ve İlçe Mahalli İdareler Başkanı Necati Tağaç da katıldı.

Toplantının açılışında belediyenin çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerin bilgilendiren Başkan Selvitopu, temizlik, park, yol yapım ve bakım gibi olağan işlerin aksamadan sürdüğünü söyledi. Başkan Selvitopu, "Bu yaz özellikle asfaltlamaya ağırlık vereceğiz. Mümkün olduğunca çok sokağımıza gireceğiz. Yol kotlarındaki sakıncayı gidermek için önce kazıyıcı aracımız çalışacak. Daha sonra tekniğine uygun şekilde asfaltlama yapılacak" dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilmesi, Karabağlar'a kadınlar için bir sosyal tesis yapılması gibi çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Başkan Selvitopu, Selvili Otoparkı üstündeki alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar Belediyesi'ne tahsisin gerçekleştiğini bildirdi. Başkan Selvitopu burada özellikle Karabağlar Belediyesi Semt Merkezlerindeki kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergileneceğini söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 30'lar düzeyini geçtiğini belirten Başkan Selvitopu, bu yıl sonuna kadarki hedefin yüzde 70 oranına ulaşmak olduğunu hatırlattı.

Aynı şekilde Kavacık Meydan Projesi'nin de hızla devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz alanı yenilerken, kahvehanelerin pergolelerini ve meydana bakan binaların cephe düzenlemelerini de yapacağız" dedi.

Özdemir Sabancı Parkı gibi olacak!

Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapımına başlandığını da bildirerek, şunları söyledi:

"4 mahallemize hizmet verecek bu merkezi, bölgedeki muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yaşama geçiriyoruz. İnşaatın başladığı yer imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli. Yani amacına uygun olarak, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Zaman zaman buradaki çocuk oyun alanının kaldırıldığına yönelik algı yaratılmak isteniyor ancak bu doğru değil. Çocuk oyun alanı projede var. Sonuçta bu merkezi başta çocuklarımız olmak üzere oradaki vatandaşlarımız yoğun olarak kullanacak. Binayı tamamlamaya yakın parkı da düzenleyeceğiz. Burayı Özdemir Sabancı Parkı gibi şıkır şıkır bir park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Toplantıda, 1/1000 ölçekli 3. Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalleleri Uygulama İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporu, komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

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