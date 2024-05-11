Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "7. Harıbülbül Müzik Festivali" yapıldı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "7. Harıbülbül Müzik Festivali" düzenlendi.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik, Azerbaycan'ın kültür ve sanat camiasından seçkin isimler katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şuşa'nın "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, ICESCO yönetimine ve "kardeş ülke" olarak tanımladığı ICESCO üyelerine teşekkürlerini iletti.

Aliyev, Şuşa'nın 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini, İslam dünyasının Azerbaycan'a desteğinin ve saygısının bir göstergesi olarak kabul ettiklerini belirtti.

İslami dayanışmaya büyük önem verdiklerini ve sürekli bu yönde çalıştıklarını vurgulayan Aliyev, " Azerbaycan, İslam dünyasının birliği ve İslami dayanışmanın güçlendirilmesi için büyük çaba harcıyor." dedi.

Aliyev, işgal döneminde, Ermenilerin Şuşa'da dini ve kültürel yapılara karşı gerçekleştirdiği yıkımlardan bahsederek, Azerbaycan hükümeti olarak şimdi tüm yapıları restore ettiklerini kaydetti.

Şuşa'nın bir kültür merkezi olarak bilinse de aynı zamanda kahramanlığın, zaferin ve barışın simgesi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bundan sonra Azerbaycan topraklarında, her zaman barış olacağına eminim. Benim de Azerbaycan halkının da arzusu budur ki, bu topraklarda bir daha top sesi duyulmasın. Artık burada sadece müzik sesleri duyulsun." diye konuştu.

Haydar Aliyev Fonu ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği festivalin açılış konserinde, Azerbaycan'dan ve İslam dünyasından müzik ve dans grupları sahne aldı.