'Karabağ'ın Mirası' sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin "Karabağ'ın Mirası" adlı kişisel resim sergisi, 12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sanat galerisinde ziyarete açılacak.

Sergide, "Govhar Ağa Camii", "Bülbül Evi Harabeleri", "Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri" ve "Varazgun Tapınağı" başlıklı eserler görülebilecek.

Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris tarafından düzenlenen sergi daha önce, Carousel de Louvre, Art3f Monaco Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ve Art Expo New York'ta sanatseverlerle buluştu.