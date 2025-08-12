Karabağ'da 7. Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Başladı

Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki Karabağ Üniversitesinde 7'nci Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu başladı.

Türk Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Karabağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen yaz okulunun açılışına, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Şahin Bayramov'un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mustafayev, Karabağ'ın tarihine ve manevi yönüne dikkati çekerek Hankendi'nin 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılmasının yalnızca Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için tarihi bir zafer olduğunu vurguladı.

Mustafayev, Türkoloji Yaz Okulu'nun genç bilim insanları ve Türkologlar arasında kalıcı dostluk ile işbirliği köprüleri kurduğunu belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker ise işgalden kurtarılmış Hankendi'de böyle bir organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Türk dünyası olarak bu acımasız dünyada dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Eğitim ve bilimsel işbirliği bu açıdan büyük önem taşıyor." dedi.

Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Bayramov da yaz okulunun Türk dünyasında bilimsel faaliyetleri hızlandıracak ve ortak araştırmaları teşvik edecek önemli bir platform olduğunu söyledi.

Yaz okuluna Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İran, Moğolistan ve Kuzey Makedonya'dan, 35 yaşını aşmamış 30 doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacı yer alıyor.

Dün başlayan ve bir hafta sürecek programda, Türk devletleri tarihi, Türk dünyası arkeolojisi, Türk dünyası ilişkileri, sanat ve düşünce tarihi ile Türk lehçeleri ve edebiyatı konularında eğitim verilecek. Katılımcılar ayrıca Hankendi ve Şuşa'ya düzenlenecek gezilerle bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleyecek.