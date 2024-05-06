Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı
Orta ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşanan kuraklık nedeniyle düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve yağmur duası yapıldı. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı, Dernekler Federasyonu Başkanı ve köy halkı katıldı.
Orta ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Köyde yaşanan kuraklık nedeniyle köy meydanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Yağmur duasının ardından kurban kesilerek köy konağında vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Şaban Can, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.