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Karaada'da mahsur kalan 9 kaçak göçmen kurtarıldı

Karaada'da mahsur kalan 9 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Karaada üzerinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Karaada üzerinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 Haziran saat 16.35'te Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, kendi imkanlarıyla ada üzerine çıkan 9 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karaada Bodrum Güncel Haberler

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