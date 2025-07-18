Kara yolunda taşıt hareketliliği 22 yılda 3 kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 1000 kişiye düşen otomobil sayısının bugün itibarıyla 194'e ulaştığını belirterek, "Taşıt hareketliliği incelendiğinde, 2003'te taşıt-kilometre değeri 52,3 milyar iken, 2024'te 3 katını aşarak 163 milyara yaklaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2024 yılı trafik hacim istatistiklerine, ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalarla, 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol ağını yaklaşık 5 katına çıkarttıklarını bildiren Uraloğlu, 29 bin 771 kilometre bölünmüş yol ağı ile 77 ili, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduklarını aktardı. Bu ağın, toplam yol ağının yüzde yaklaşık 44'ünü oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, yol ağındaki trafiğin yüzde 84'üne hizmet verdiğini kaydetti.

Uraloğlu, 23 sene önce 8,5 milyon olan araç sayısının, bugün yaklaşık 32 milyona çıktığına dikkati çekerek, ortalama seyahat hızının saatte 40 kilometreden yaklaşık 90 kilometreye yükseldiğini vurguladı.

1000 kişiye 194 otomobil düşüyor

Türkiye'de, 1000 kişiye düşen otomobil sayısının, bugün itibarıyla 194'e ulaştığının altını çizen Uraloğlu, "Taşıt hareketliliği incelendiğinde, 2003'te taşıt-kilometre değeri 52,3 milyar iken, 2024'te 3 katını aşarak 163 milyara yaklaştı. KGM sorumluluğundaki, 68 bin 620 kilometrelik yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde, trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçişlerinde ve Karadeniz sahil yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış gösterdi. Trafik hacmi, en çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde yaklaşık 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaklaşık 190 bin araç geçti. İstanbul-Tekirdağ devlet yolunun bazı kesimleri ile İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yolda, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli devlet yolunun çeşitli noktalarında hacim, 70 bini geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İzmir'de şehir merkezindeki KGM sorumluluğunda bulunan bazı kesimlerde trafiğin 80 bin, Konya şehir geçişinde ise 100 bin aracın üzerine çıktığını belirtti.

Ankara'nın trafik hacmine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, araç sayısının Esenboğa Havalimanı'na erişim sağlayan güzergahın bazı kesimlerinde 70 bin, Ankara-Gölbaşı arasında 80 bin, Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde ise 100 bini aştığını bildirdi.

Uraloğlu, Eskişehir Çevre Yolu'nda da trafik hacminin günlük 80 bin aracın üzerinde olduğuna değinerek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yolda ise günlük trafikte 70 bin araç sayısına ulaşan kesimler olduğunu aktardı.

İzmir Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde araç sayısı 120 bine ulaştı

Samsun Çevre Yolu'nun yolda yıllık ortalama günlük trafik miktarının 60 bine ulaştığının altını çizen Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu, burada trafik hacminin 90 bin araca ulaştığını vurguladı.

Uraloğlu, özellikle yaz dönemlerinde trafikteki artan araç sayısıyla dikkati çeken Antalya-Alanya yolunda günlük araç hacminin 60 bini bulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bursa-Karacabey yolunda 70 bin sınırı aşıldı. Otoyol kesimlerindeki trafik hacmine de bakıldığında ise Çatalca-İzmit güzergahındaki çeşitli noktalarda ve Mahmutbey-Çamlıca güzergahında 100 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun çeşitli noktalarda ise trafik hacmi 90 bine ulaştı. Ankara Çevre Yolu ve Bursa Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 110 bin olarak gerçekleşti. İzmir Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde ise 120 bine ulaşan araç sayısı, Adana Çevre Yolu'nun çeşitli kesimlerde 90 bin olarak gerçekleşti."