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KARA YOLUNA ÇIKAN SÜRÜYE, 4 ARAÇ ÇARPTI; 8 DOMUZ ÖLDÜ

Güncel Haberler

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kara yoluna çıkan domuz sürüsüne, 4 otomobil çarptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kara yoluna çıkan domuz sürüsüne, 4 otomobil çarptı. Kazada 8 domuz öldü, 4 araç hasar aldı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-İstanbul kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kara yolundan geçen domuz sürüsüne, her 2 şeritten seyreden 4 otomobil çarptı. Kazada 6'sı yavru 8 domuz öldü, araçlarda da hasar oluştu. İhbarla gelen ekipler de yolu temizleyip, yeniden trafiğe açtı. Polis de 4 otomobil için rapor tuttu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi Tragger Bursa Güncel Haberler

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