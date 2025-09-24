Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlardaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı. Niğde-Pozantı Otoyolu, Bergama-Soma yolu gibi önemli yollar üzerinde devam eden çalışmalar detaylandırıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde 15 Ekim'e kadar üstyapı onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım Ankara yönünde 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden sağlanıyor.
Bergama- Soma yolunun 0-3. kilometrelerinde sağ şeritte yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 35-45. kilometrelerindeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım saat 18.00'e kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.
Taşağıl-İbradı yolunun 56-58. kilometrelerindeki yapım, Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 28-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Malatya-Sivas istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 35-36. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla Bayburt-Gümüşhane istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.