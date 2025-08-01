Kara Yollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'nde yapılacak tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimi 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidilerek ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ayvalık-Bergama yolunun 44-66. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Yenişehir-Havalimanı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak servis yolundan sürdürülüyor.