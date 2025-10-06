Kara yollarında yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve diğer önemli güzergahlarda süren yapım, bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda otoyolun İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler Altınova istikametine yönlendiriliyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-21. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede trafik akışına Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Adana istikametinde kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı kesimi) Sinop istikametinde drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 13-31. kilometrelerinde Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinin her iki yönündeki yapılarında derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 19-20. kilometrelerinde bordür onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.