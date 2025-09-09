Kara Yollarında Yenileme Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Gebze gişelerine girişler de trafiğe kapalı tutuluyor. Çalışma kapsamında Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kol ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yine Ankara istikametine bağlanan kol trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip Gebze Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerdeki (İzmir istikameti) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-81. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Yassıören-Tayakadın yolunun 17-56. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Torbalı-Ödemiş yolunun 8-12. kilometrelerinde yol, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-7. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Eskişehir-Afyon il sınırı yolunun 5-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 27-45. kilometrelerinde Harmancık, Hacıemin-2 ve 3 ile Gümüşhane tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak çeşitli çalışmalar nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.