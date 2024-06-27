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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İstanbul, Samsun, Ankara, Keşan, Adıyaman, Karacasu, Edremit, Korkuteli, Aydıncık ve Trabzon-Rize yollarında yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Samsun- Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 1-6. kilometrelerinde alt geçit köprüsündeki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Altınoluk- Edremit yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresindeki (Sürmene şehir geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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