Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ile çevresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistem çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.