Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 217-218. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Niğde istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Çeşme istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Yunak yolunun 44-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Büyükçekmece-Tayakadın-Hasdal yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünellerinin bağlantı yollarındaki ve Kemaliye-Kozlupınar viyadüğü kesimindeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kars-Digor-Iğdır yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.