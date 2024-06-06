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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve devlet yolunda üstyapı yenileme, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Germencik Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Söke, Ortaklar ve Aydın'dan otoyola bağlanan kollar 8 Haziran saat 06.00'ya kadar ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler İzmir-Aydın devlet yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde Çakallı-Kavak ilçesi bölgesindeki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-44. kilometrelerindeki Keşap ve Geçilmez tünellerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük devlet yolunun İnegöl-Bursa istikameti 35-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-74. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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