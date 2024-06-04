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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Çeşitli otoyol ve yolların farklı kesimlerinde üstyapı yenileme, onarım ve yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 16-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki TEİAŞ enerji iletişim hattı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı her iki yönde kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikameti 6-7. kilometrelerindeki Yılankale Kavşağı katılım kolunda üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yola katılımlar, bir gerideki Baklalı Kavşağı'ndan veya bir ilerideki Ceyhan Kavşağı'ndan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 33. kilometresindeki güvenlik tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum ayrımı-İspir yolunun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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