Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun 117-118. kilometrelerinde 4 Haziran'a kadar bakım onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde 3 şeritli yolun sağ 2 şeridi ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

İzmir Çevre Yolu Bornova-Çeşme Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde otogar kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde Manisa-İstanbul- Ankara istikametine dönüş kolu trafiğe kapatılarak ulaşım 2. sanayi ayrımı kullanılmak üzere U dönüşü yapılarak Otogar Köprüsü üzerinden sağlanıyor.

İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ- Silivri yolunun 0-155. kilometrelerinde muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Ortaköy-Bozkır-Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak eski Tohma Köprü üzerinden yapılıyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi arasında muhtelif kesimlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 15-16. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.