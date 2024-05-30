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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmit-Kandıra yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Bolu Dağı Geçişi'nde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılmış ve İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır. Diğer yollarda da çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametindeki emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul- Ankara yolunun Bolu Dağı Geçişi 43-45. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi ile Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35, İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Denizli trafik Ankara Aydın Ulaşım Trafik Yaşam Güncel Haberler

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