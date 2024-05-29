Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bazı kesimlerde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 11-12. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çamlıhemşin-Ayder yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi kesimi) muhtelif bölümlerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.