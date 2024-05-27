Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı 19-21. kilometreleri, Ankara istikametinde, üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Burada yolun bir şeridi İstanbul istikametine, 2 şeridi Ankara istikametine açık olacak. Bu kesimde Kaynaşlı Kavşağı ayrım kolu araç trafiğine kapatılacak. Bu kavşağı kullanmak isteyen sürücüler, uyarı levhalarıyla Gölyaka ve Düzce kavşaklarına yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Ispartakule Köprülü Kavşağı güney taşıma yolu Ankara istikameti otoyol çıkış kolunda derz yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol çıkış kolundaki köprüde şerit daraltması yapılacak.

Bornova- Çeşme Otoyolu Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla bugün 23.00'e kadar ulaşım yonca kolları kullanılarak sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale Kavşağı 6-7. kilometrelerinde Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle katılımlar, bir gerideki Baklalı Kavşağı'ndan veya bir ilerideki Ceyhan Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 15-16. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 15-16.kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Maden-Diyarbakır yolunun 71-72. kilometrelerinde Dicle-2 Köprüsü üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılan oto korkuluk imalat çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.