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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde ulaşım tek şeritten veya kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle 05.00-23.00 saatlerinde ulaşıma yonca kolları üzerinden izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge-Mersin kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara devlet yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 34-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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