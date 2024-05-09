Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmir-Çeşme Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi, Eceabat-Gelibolu-Keşan yolunun bazı kesimleri, Isparta-Eğirdir yolunun belirli bir noktası, Nevşehir-Aksaray yolunun belirli bir kesimi, Kütahya-Eskişehir yolunun belirli bir noktası, Manisa-Turgutlu yolunun belirli bir kesimi ve Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun belirli bir kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti sol şerit kapatıldı. Bu bölgede ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İstanbul- Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.
Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Isparta- Eğirdir yolunun 14. kilometresinde hidrolik sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kütahya- Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 8-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul- Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerinde (Gümüşhane Çevre yolu) 10 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.