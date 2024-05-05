Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı'nın çeşitli kesimlerindeki fiber optik kablo altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale-Kocabaş kesimlerindeki Çürüksu Viyadüğü'nde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikameti 7-12. kilometrelerde ulaşım iki yönlü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nün Çankaya Kavşağı istikameti derz çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme ve Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. ve Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometreleri ve İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.