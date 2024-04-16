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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla saat 22.00'ye kadar kesimler halinde şerit daraltması uygulanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Denizli yolunun 36-37. kilometrelerinde drenaj hattı çalışması, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri geçişi) yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45, Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönündeki tüpler bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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