Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla saat 22.00'ye kadar kesimler halinde şerit daraltması uygulanacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Çivril-Denizli yolunun 36-37. kilometrelerinde drenaj hattı çalışması, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri geçişi) yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45, Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönündeki tüpler bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.