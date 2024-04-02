Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.