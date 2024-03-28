Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kalkan-Kaş yolunun 35, 43 ve 44. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.