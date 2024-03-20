Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Ankara-Niğde Otoyolu, TEM Otoyolu, Denizli-Serinhisar yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde bölümler halinde şerit daraltması yapılıyor.
Denizli- Serinhisar yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapımı, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 6-12. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat istikametindeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.