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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü sağlanırken, bazı kesimlerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-20, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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