Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü, bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapımı çalışması dolayısıyla Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samandağ-Hatay yolunun 9-15., Tosya-Osmancık yolunun ise 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.