Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerindeki Kızılcapınar 1 viyadüğünde derz onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir İstikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Basın Ekspres bağlantı yolunun Sefaköy-Kuyumcukent kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılıyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerindeki Gaziantep Batı Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapıldı. Burada ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.