Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TEM Otoyolu, Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunda ve diğer birçok noktada çalışmalar sebebiyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Basın Ekspres bağlantı yolundaki Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılacak.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bursa istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanacak.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar bölgesi) aşırı yağışlardan dolayı oluşan hasarlar sebebiyle geliş yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapım çalışması dolayısıyla Vakfıkebir- Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.