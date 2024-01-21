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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan bakım, onarım ve inşaat çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir-Çeşme Otoyolu, Gaziantep-Birecik Otoyolu, TEM Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep doğu alın gişesi inşa çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ile Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal altgeçidinde yürütülen bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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