Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yaya üst geçidi çalışmaları yürütülecek. Bu sebeple, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılıyor. Ulaşım, kontrollü gerçekleşiyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) gizli buzlanma sebebiyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.