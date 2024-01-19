Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Çeşitli bölgelerde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi (SGS) yapım çalışması yapılıyor. Bu nedenle şerit aktarımı yapıldığından, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapımı sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale- İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde geliş yönünde (Kabakum-İslamlar mevkiinde) aşırı yağışlardan dolayı hasar meydana geldi. Gerekli işaretlemeler yapılarak yol tek şeride düşürüldü.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal altgeçidinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle altgeçidin Eskişehir-Bursa istikametinde 3 şeritli yolun bir şeridi (çalışma durumuna göre 2 şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve kontrollü sürdürülüyor.