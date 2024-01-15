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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir ve sürücülerin dikkatli olması önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul- Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle, İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. ve Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım, Karakurt-Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Erzincan ve Ankara istikametinde servis yollarından sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerindeki heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki sanat yapıları çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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