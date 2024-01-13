Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İstanbul-İzmit yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatılmıştır. Diğer yolların da belirli kesimlerinde çalışmalar devam etmektedir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Aydın- İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.
Edremit-Ayvalık yolunun 10-11. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresine patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde bakım ve onarım, Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.