Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.