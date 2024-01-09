Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle güney taşıma yolunda sürücüler İstanbul-Ankara istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 20-50. kilometrelerindeki 11 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometreleri ile Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.