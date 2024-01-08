Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı- Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerinde heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.