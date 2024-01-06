Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Birçok yol kesiminde kontrollü ve iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul- Ankara istikameti) servis yolundan sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde serbest geçiş sistemi gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Erzurum-Aşkale Ayrımı-İspir yolunun 27-29. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde yoldaki oturma ve çatlaklar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Van-Güzelsu yolunun 38-45. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.