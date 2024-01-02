Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Çeşitli bölgelerdeki yol çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü olarak kullanılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometreleri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, Aydın- İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü gerçekleşiyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 60-61. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.
Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometreleri arasında çelik ağ ile şev koruması çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.