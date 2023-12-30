Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TAG Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle sürücüler yönlendirilmektedir. Ayrıca, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda trafiğe kapatılan kesimler bulunmaktadır. Diğer yolların da bazı kesimlerinde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.
Kınalı ayrımı-Silivri- Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde, viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Ankara yolunun 94-95. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
Aydın-Denizli yolu, 8-10. ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışması dolayısıyla saat 19.00'a kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.