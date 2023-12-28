Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatılarak, sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale ( 1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde, çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılıyor. Kuleler bölgesinde de uygun zaman aralığında sağ, sol ve orta şeritler için kapatma uygulanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli geçişi) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sol ve orta şerit 08.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bursa istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresindeki alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.