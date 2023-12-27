Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Aydıncık-Silifke yolunda çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı- Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde (Bolu Tüneli geçişi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sol ve orta şeritler 08.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 49-53. kilometrelerinde (Boğsak Tüneli mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi dolayısıyla trafik akışı Erzincan ve Ankara istikametlerinde servis yollarından devam ediyor.
Finike-Kumluca yolunun 5-6. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.