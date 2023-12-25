Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarındaki Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul- Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde otoyol kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 27. kilometresindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.