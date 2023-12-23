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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Kuzey Kavşağı Malkara istikameti 3-4. kilometrelerinde, bakım-onarım çalışması nedeniyle, sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım ikinci şeritten sağlanıyor.

Çekmeköy-Alemdağ- Taşdelen yolunun 12-13. kilometrelerinde Alemdağ kavşağı Dere-2 Köprüsü'nün kiriş montajı imalatları için Şile yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ümraniye yönündeki taşıma yolundan gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde Banaz köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 28. kilometresinde bulunan Manavgat Otogar köprülü kavşağında köprü bakım ve onarım, köprü genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal altgeçidinde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kartal altgeçidinin Eskişehir-Bursa istikametinde 3 şeritli yolun bir şeridi (çalışma durumuna göre 2 şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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